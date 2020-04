Тематические термины: VPN, Ubuntu, OpenVPN.

Для удобства настройки заходим под суперпользователем:

Обновляем установленные пакеты:

Устанавливаем утилиту для синхронизации времени:

Разрешаем ее автозапуск и стартуем сервис:

Установим правильную временную зону:

* в данном примере московское время.

Устанавливаем необходимые пакеты следующей командой:

Создаем каталог, в котором будем хранить сертификаты:

Переходим в созданный нами каталог:

Скопируем в текущий каталог шаблоны скриптов для формирования сертификатов:

Чтобы ускорить процесс создания ключей, откроем на редактирование следующий файл:

и приведем его к следующему виду:

* где KEY_CN и KEY_OU: рабочие подразделения (например, можно указать название отдела); KEY_NAME: адрес, по которому будет выполняться подключение (можно указать полное наименование сервера); KEY_ALTNAMES — альтернативный адрес.

Запускаем отредактированный файл на исполнение:

Если скрипт выполнится без ошибок, мы увидим следующее:

NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/easy-rsa/keys