Настройка и использование OpenVPN на Ubuntu
Тематические термины: VPN, Ubuntu, OpenVPN.
Подготовка системы
Установка OpenVPN
Создание сертификатов
Настройка сервера
Настройка клиента
Доступ к локальной сети
Аутентификация
Автозапуск клиента
Статические IP
Доступ в Интернет через VPN-сервер
Возможные проблемы
Для удобства настройки заходим под суперпользователем:
$ sudo su
Подготовка Ubuntu
Обновляем установленные пакеты:
apt-get update && apt-get upgrade
Устанавливаем утилиту для синхронизации времени:
apt-get install chrony
Разрешаем ее автозапуск и стартуем сервис:
systemctl enable chrony --now
Установим правильную временную зону:
cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
* в данном примере московское время.
Установка, настройка и запуск VPN-сервера
Установка OpenVPN
Устанавливаем необходимые пакеты следующей командой:
apt-get install openvpn easy-rsa
Создание сертификатов
Создаем каталог, в котором будем хранить сертификаты:
mkdir /etc/openvpn/easy-rsa
Переходим в созданный нами каталог:
cd /etc/openvpn/easy-rsa
Скопируем в текущий каталог шаблоны скриптов для формирования сертификатов:
cp -r /usr/share/easy-rsa/* .
Чтобы ускорить процесс создания ключей, откроем на редактирование следующий файл:
vi vars
и приведем его к следующему виду:
export KEY_COUNTRY="RU"
export KEY_PROVINCE="Sankt-Petersburg"
export KEY_CITY="Sankt-Petersburg"
export KEY_ORG="DMOSK COMPANY"
export KEY_EMAIL="master@dmosk.ru"
export KEY_CN="DMOSK"
export KEY_OU="DMOSK"
export KEY_NAME="name-openvpn-server.dmosk.ru"
export KEY_ALTNAMES="name-openvpn-server"
* где KEY_CN и KEY_OU: рабочие подразделения (например, можно указать название отдела); KEY_NAME: адрес, по которому будет выполняться подключение (можно указать полное наименование сервера); KEY_ALTNAMES — альтернативный адрес.
Запускаем отредактированный файл на исполнение:
. ./vars
Если скрипт выполнится без ошибок, мы увидим следующее:
NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/easy-rsa/keys
Почистим каталог от старых сертификатов:
./clean-all
Для генерирования сертификатов необходим конфигурационный файл openssl.cnf — по умолчанию, он отсутствует, но есть файл openssl-1.0.0.cnf. Создаем на него симлинк:
ln -s openssl-1.0.0.cnf openssl.cnf
* в каталоге /etc/openvpn/easy-rsa может быть несколько разных версий конфигурационного файла openssl-x.x.x.cnf. Чтобы узнать точное имя файла, вводим команду ls /etc/openvpn/easy-rsa.
Генерируем сертификат корневого центра:
./build-ca
на все запросы нажимаем Enter, так как всю верную информацию мы ввели в файле vars.
Теперь последовательно вводим следующие команды для формирования остальных сертификатов.
Сертификат сервера:
./build-key-server server
Диффи - Хеллмана:
./build-dh
Для tls:
openvpn --genkey --secret keys/ta.key
Копируем каталог с созданными сертификатами и ключами в /etc/openvpn:
cp -r keys /etc/openvpn/
Настройка OpenVPN-сервера
Создаем конфигурационный файл:
vi /etc/openvpn/server.conf
И вставляем в него следующее:
local 192.168.0.15
port 443
proto udp
dev tun
ca keys/ca.crt
cert keys/server.crt
key keys/server.key
dh keys/dh2048.pem
tls-auth keys/ta.key 0
server 172.16.10.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
keepalive 10 120
max-clients 32
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
log-append /var/log/openvpn/openvpn.log
verb 4
mute 20
daemon
mode server
tls-server
comp-lzo
* где
- local — IP-адрес, на котором будет обрабатывать запросы OpenVPN;
- port — сетевой порт (443 позволит избежать проблем при использовании Интернета в общественных местах, но может быть любым из свободных, например 1723).
- proto — используемый транспортный протокол.
- dev — виртуальный сетевой адаптер, который будет создан для работы OpenVPN.
- ca — путь до сертификата корневого центра сертификации.
- cert — путь до открытого сертификата сервера.
- key — путь до закрытого сертификата сервера.
- dh — путь до ключа Диффи - Хеллмана.
- tls-auth — путь до tls-ключа.
- server — задаем IP-адрес сервера в сети VPN.
- ifconfig-pool-persist — путь к файлу для хранения клиентских IP-адресов.
- keepalive X Y — каждые X секунд отправляется ping-запрос на удаленный узел. Если за Y секунд не получено ответа — перезапускать туннель.
- max-clients — максимум одновременных подключений.
- persist-key — не перезагружать ключи при повторной загрузки из-за разрыва соединения.
- persist-tun — не изменять устройства tun/tap при перезапуске сервера.
- status — путь до журнала статусов.
- log-append — путь до файла лога с дополнительным выводом информации.
- verb — уровень логирования событий. От 0 до 9.
- mute — ограничение количества подряд отправляемых в лог событий.
- daemon — работа в режиме демона.
- mode — в каком режиме работает openvpn (сервер или клиент).
- tls-server — указывает, что данный сервер работает с использованием TLS.
- comp-lzo — использовать сжатие.
Создадим каталог для логов:
mkdir /var/log/openvpn
Разрешаем автоматический старт сервиса vpn и запускаем его:
systemctl enable openvpn@server --now
Настройка OpenVPN-клиента
На сервере:
Генерируем сертификаты для клиента:
cd /etc/openvpn/easy-rsa
. ./vars
./build-key client1
На сервере скопируем ключи во временную директорию, выполнив последовательно 4 команды:
mkdir /tmp/keys
cd keys
cp ca.crt client1.crt client1.key dh2048.pem ta.key /tmp/keys
chmod -R a+r /tmp/keys
* сертификаты скопированы в каталог /tmp для удобства переноса их на клиентский компьютер.
На клиенте:
Заходим на официальную страницу загрузки openvpn и скачиваем клиента для Windows:
Запускаем скачанный файл и устанавливаем программу, нажимая «Далее».
Переходим в папку C:\Program Files\OpenVPN\config. И копируем в нее файлы ca.crt, client.crt, client.key, dh2048.pem, ta.key из каталога /tmp/keys на сервере, например, при помощи программы WinSCP.
После переноса файлов, не забываем удалить ключи из временного каталога на сервере:
rm -R /tmp/keys
Теперь возвращаемся к компьютеру с Windows, открываем блокнот от имени администратора и вставляем следующие строки:
client
resolv-retry infinite
nobind
remote 192.168.0.15 443
proto udp
dev tun
comp-lzo
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
dh dh2048.pem
tls-client
tls-auth ta.key 1
float
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
verb 0
* где 192.168.0.15 443 — IP-адрес OpenVPN-сервера и порт, на котором он принимает запросы.
* подробнее про настройку клиента OpenVPN.
Сохраняем файл с именем config.ovpn в папке C:\Program Files\OpenVPN\config.
Запускаем с рабочего стола программу «OpenVPN GUI» от имени администратора (это важно).
Нажимаем правой кнопкой по появившемуся в трее значку и выбираем «Подключиться»:
Произойдет подключение и значок поменяет цвет с серого/желтого на зеленый.
Доступ к локальной сети
Для настройки доступа к локальной сети, воспользуйтесь инструкцией Настройка доступа к локальной сети клиентам OpenVPN в CentOS 7 (несмотря на то, что инструкция написана под CentOS, она во многом подойдет для Ubuntu).
Аутентификация пользователей
Позволяет требовать от пользователя ввод логина и пароля при каждом подключении. Также идентификация каждого пользователя необходима для уникальной идентификации каждого из них и выдачи разных IP-адресов.
Настройка на сервере
Открываем конфигурационный файл openvpn:
vi /etc/openvpn/server.conf
И добавляем следующую строчку:
plugin /usr/lib64/openvpn/plugins/openvpn-plugin-auth-pam.so login
* как путь, так и название файла openvpn-plugin-auth-pam.so могут отличаться. Это зависит от версии Linux и OpenVPN. Чтобы найти путь до нужного файла, можно воспользоваться командой find / -name "openvpn-*auth-pam*" -print.
Перезапускаем сервер:
systemctl restart openvpn@server
Создаем учетную запись для авторизации:
useradd vpn1 -s /sbin/nologin
passwd vpn1
Настройка на клиенте
В конфигурационный файл клиента добавляем:
auth-user-pass
Можно пробовать подключаться.
Вход без ввода пароля
Если необходимо настроить авторизацию, но автоматизировать вход клиента, открываем конфигурационный файл последнего и строку для авторизации меняем на:
auth-user-pass auth.txt
* где auth.txt — файл, в котором мы будем хранить логин и пароль.
Создаем текстовый файл auth.txt в той же папке, где находится файл конфигурации со следующим содержимым:
username
password
* где username — логин пользователя, а password — пароль.
Переподключаем клиента.
Описанный метод аутентификации является базовым и требует наличие обычной системной учетной записи. Если необходима более сложная авторизация на базе LDAP, можно воспользоваться инструкцией
настройка OpenVPN сервера с аутентификацией через LDAP (написана на базе Linux Ubuntu).
Автоматический запуск клиента
Если необходимо, чтобы клиент OpenVPN запускался при старте операционной системы Windows и подключался к серверу, просто открываем службы и находим OpenVPNService. Переводим его в режим автозапуска:
Статические IP для клиентов
На сервере для каждого клиента генерируем свой сертификат. Например, для client2 вводим следующие команды:
cd /etc/openvpn/easy-rsa
. ./vars
./build-key client2
После чего переходим к каталог keys, где находятся новые сертификаты и копируем их на клиентский компьютер. Полный список файлов, которые необходимо копировать:
- ca.crt
- client2.crt
- client2.key
- dh2048.pem
- ta.key
Также на сервере открываем следующий файл и заносим статический адрес для клиента:
vi /etc/openvpn/ipp.txt
client,172.16.10.4
client2,172.16.10.24
* в данном примере клиент client будет получать IP 172.16.10.4, а client2 — 172.16.10.24.
В конфигурационном файле server.conf должна быть строчка:
ifconfig-pool-persist ipp.txt
Перезапускаем сервер:
systemctl restart openvpn@server
Теперь на клиенте не забываем указать правильные названия файлов в конфигурационном файле клиента:
cert client2.crt
key client2.key
Пробуем подключиться.
Доступ в Интернет через VPN-сервер
Настройка делает так, что клиенты VPN-сервера начинают использовать последний как шлюз по умолчанию. Таким образом, весь трафик идет через наш сервер.
Открываем на сервере конфигурационный файл:
vi /etc/openvpn/server.conf
и добавляем:
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS 77.88.8.8"
Перезапускаем сервер:
systemctl restart openvpn@server
* сервер должен быть настроен в качестве шлюза. Подробнее в инструкции Настройка Интернет шлюза на Ubuntu.
Возможные проблемы при работе с OpenVPN
1. failed to start openvpn robust and highly flexible tunneling application on server
Описание: при запуске сервера получаем данную ошибку.
Причина: как правило, связано с отсутствием сертификата.
Решение: открываем лог /var/log/openvpn/openvpn.log и смотрим, с каким сертификатом проблема. Проверяем, что все файлы скопированы и что мы не забыли сгенерировать все сертификаты.
2. Постоянно разрывается соединение
Описание: с периодичностью от 1 до 5 минут постоянно рвется соединение с сервером. После нескольких минут переподключается.
Причина: как правило, конфликт IP-адресов. Такая ситуация возникает при случаях, когда подключение выполняется с нескольких компьютеров одновременно с одинаковыми данными авторизации (логином и паролем).
Решение: настройте клиента для подключения к серверу с уникальными логином и паролем.
3. ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Описание: ошибка возникаем при попытке запустить сервис openvpn.
Причина: не загружается модуль tun.
Решение: необходимо перед запуском сервиса openvpn создавать устройство tun. Для этого мы создадим скрипт, который будет создавать устройство при запуске сервера.
Создаем каталог, в который поместим скрипт:
mkdir /scripts
Создадим сам скрипт:
vi /scripts/tun.sh
/bin/mkdir /dev/net
/bin/mknod /dev/net/tun c 10 200
* данный скрипт создает каталог /dev/net, а в нем — устройство tun.
Создаем юнит для автозапуска скрипта:
vi /etc/systemd/system/tun.service
[Unit]
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/sh -c "/scripts/tun.sh"
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Перечитываем изменения в systemd:
systemctl daemon-reload
Разрешаем автозапуск юнита tun и стартуем скрипт:
systemctl enable tun --now
Теперь можно запустить openvpn:
systemctl start openvpn@server
Перезагружаем сервер, чтобы убедиться а работе сервиса после старта компьютера.